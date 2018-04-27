Hesapta 2 trilyon dolar

Başta Microsoft, Coca Cola, Wall Mart ve ilaç şirketi Pfizer olmak üzere dünya devlerinin bulunduğu 50 şirketin, vergi ödememek için offshore hesaplarını tercih ettiği geçtiğimiz yıl medyaya yansımıştı. Şirketlerin dışında da birçok işadamının para yağdırdığı offshore hesaplarının 2 trilyon doları aştığı belirtildi.
Pfizer 193,6 milyar dolar, Microsoft'un ise 124 milyar doları offshore hesaplarına yatırdı. Son 1 yılda da şirketlerin ciddi oranda parayı, başta Cayman adaları olmak üzere çeşitli offshore hesaplarına gönderdiği ifade edildi. Bu yolla şirketlerin yıllık 250 milyar dolarlık vergi kaçırdığı öğrenildi.
Pfizer 193,6 milyar dolar, Microsoft'un ise 124 milyar doları offshore hesaplarına yatırdı. Son 1 yılda da şirketlerin ciddi oranda parayı, başta Cayman adaları olmak üzere çeşitli offshore hesaplarına gönderdiği ifade edildi. Bu yolla şirketlerin yıllık 250 milyar dolarlık vergi kaçırdığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.