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’ye hapis şoku!

Bill Cosby’ye hapis şoku!
Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı , 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu. Jüri, Cosby'ye yöneltilen her suçlama için 10 yıl hapis cezası istedi. "Cosby ailesi" adlı dizinin yıldızı Bill Cosby'nin, yaklaşık 50 kadına tacizde bulunduğu iddia ediliyor.
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