Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu. Jüri, Cosby'ye yöneltilen her suçlama için 10 yıl hapis cezası istedi. "Cosby ailesi" adlı dizinin yıldızı Bill Cosby'nin, yaklaşık 50 kadına tacizde bulunduğu iddia ediliyor.
Bill Cosby’ye hapis şoku!
Etiketler: Bill Cosby
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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