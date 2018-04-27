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’da kavga

Beyaz Saray’da kavga
Apple'ın CEO'su , ve arasındaki "ticaret gerilimi" düşerken, ABD Başkanı Donald ile çarşamba günü 'te görüştü. yetkilileri ikilinin görüşmeyi doğrularken, Amerikan medyası ilginç bir iddia ortaya attı. Çoğu ürününü Çin'de üreten ABD merkezli teknoloji şirketi , Trump'ın ticarete ek vergi kararından etkilendiğini ve Tim Cook'un bu konuda sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı. Trump'ın da aynı şekilde karşılık verdiği iddia edildi. Apple son çeyrekte 35 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 18 milyar doları Çin'den geldi.
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