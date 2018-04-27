Apple'ın CEO'su Tim Cook, ABD ve Çin arasındaki "ticaret gerilimi" düşerken, ABD Başkanı Donald Trump ile çarşamba günü Oval Ofis'te görüştü. Beyaz Saray yetkilileri ikilinin görüşmeyi doğrularken, Amerikan medyası ilginç bir iddia ortaya attı. Çoğu ürününü Çin'de üreten ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Trump'ın ticarete ek vergi kararından etkilendiğini ve Tim Cook'un bu konuda sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı. Trump'ın da aynı şekilde karşılık verdiği iddia edildi. Apple son çeyrekte 35 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 18 milyar doları Çin'den geldi.
Beyaz Saray’da kavga
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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