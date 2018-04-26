;
Yol Durumu
  1. Hava savunma sisteminde yeni gelişme!

Mattis'ten açıklaması! çekilecek mi?

Mattis, Trump'ın 'den en kısa sürede çıkacağız açıklamasının aksini söyledi. Mattis, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz" dedi.

Mattisten Suriye açıklaması! ABD çekilecek mi?

Jim Mattis, Amerikan askerlerinin 'den şu aşamada geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." dedi.

, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımının ne olduğunun sorulması üzerine Mattis, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ ile mücadeleye destek veren 70'ten fazla koalisyon ortağı ülke olduğunu kaydeden Mattis, DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenene kadar söz konusu mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

ORTA FIRAT VADİSİ'Nİ İŞARET ETTİ
Mattis, "Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Vadisi'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz." ifadesini kullanarak, Suriye-Irak sınırının Irak tarafında da operasyonların artırılacağına dikkati çekti. Mattis ayrıca son 2 haftada Fransız özel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiği desteği de dile getirdi.

ABD Başkanı , daha önceki açıklamalarında DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona geldiklerini ve Amerikan askerlerinin en kısa süre içinde ülkeye geri dönmesini istediklerini ifade etmişti. ise Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin halen sürdüğü ve İran'a karşı alınması gereken tedbirler olduğu gerekçeleriyle bu ülkede daha uzun süre kalınması gerektiğini savunmuştu.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında da Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini kaydetmişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 19:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ