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7500 lira maaşla 'den işçi alacak! Katar'a işçi olarak nasıl gidilir?

ile arasındaki ilişkiler 'nın daha fazla Türk uçuş ekibi bulundurmasına yol açtı. Astronomik maaşlar vererek Türk ve yabancı pilot transferi yapan havayolu firması, 'da 29 Nisan'da yaklaşık 7 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi olmak isteyen Türk arayacak. İşte Katar Hava Yolları'na başvuru şartları...

Başvurusu kabul edilenlerin ilerleyen dönemde şirkette geniş gövdeli uçaklarda sorumlu olduğunda maaşı 15 bin lira'yı da geçecek. Kabul edilen Türklere Doha'da ortak kullanımlı eşyalı daire de tahsis edecek.

Havayolları büyüyen filosuna paralel olarak artan uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde pilot ve kabin görevlisi arıyor. 'de çalışan Türk ve yabancı pilotlar arasında astronomik maaşlar vererek transferler yapan Katar Havayolları şimdi de 'da kabin personeli alımı ile ilgili etkinliğe geliyor.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 09:03
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