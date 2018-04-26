El clasico

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron'u Beyaz Saray'da ağırladı. ABD Başkanı basın mensuplarına poz verirken elini Melania Trump'a uzattı. 47 yaşındaki First Lady ise eşinin elini tutmayı reddetti. 6. denemede eşinin elini tutmayı başaran Donald Trump; eşi, Fransa Cumhurbaşkanı ve Brigitte Macron ile birlikte alandan ayrıldı. Daha sonra ikinci kez medyaya poz vermek zorunda kaldıkları anda Melania, Macron ile Brigitte'in arasına girdi ve Donald Trump'la el ele gelmedi.





Melania Trump, geçen yılın mayıs ayında, İsrail'de düzenlenen bir karşılama töreni esnasında da elini tutmak isteyen Donald Trump'ı sert bir şekilde itmesiyle dikkat çekmişti. Melania Trump'ın bu tavrının nedeni ise, her gün yeni bir aşk skandalının medyaya yansıması nedeniyle Donald Trump'a kızgın olması gösterildi.





Birçok kez Melania'nın elini tutmak isteyen Donald Trump, yine aynı şoku yaşadı. Macron ise, Brigitte'in elini tutmayı ihmal etmedi.



Trump'ın ısrarlarına dayanamayan Melania, sonunda sırtını dönmek zorunda kaldı.