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  1. Mattis'ten Suriye açıklaması! ABD çekilecek mi?

Senatosu'ndan Pompeo'ya onay çıktı!

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 20:21
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