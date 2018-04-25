İngiltere ve Batılı ülkelerle Rusya'yı karşı karşıya getiren eski ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi vakasında yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz özel kuvvet askerleri, Skripal ve kızı Yuliya'nın bilinçlerini yitirmiş halde bulundukları parkta kazı ve temizlik yapmaya başladı. Skripallar'ın bayıldığı parkın dışında Zizzi isimli restoran, The Maltings alışveriş merkezi, The Mill isimli pub, Bourne Hill karakolu, Salisbury ve Amesbury ambulans merkezleri, zehirlenen polis memuru Nick Bailey ve Skripal'ın evlerinin de tamamen temizleneceği belirtildi.
Yeni karantina
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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