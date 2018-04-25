UBER Onur Ada’yı fethetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da UBER şoförü olarak çalışan 24 yaşındaki Türk asıllı Onur Kerey, aracına astığı notla dünyada adını duyurdu. Doğuştan sağır ve dilsiz olan Onur aracına astığı yazıda, "Merhaba ben Onur, UBER'ime hoşgeldiniz. Ben sağır-dilsizim, eğer bana bir şey söylemen gerekirse lütfen mesaj yolla veya durduğumuz zaman deftere yazıp bana göster. Kendi müziğini çalmak istersen AUX kablosunu kullanabilirsin, eğer yüksek bass'lı bir şeyler dinlersen ben de bundan keyif alırım. Bana katlandığın için teşekkürler, harika bir gün geçirmen dileğiyle" ifadelerini kullandı. Onur'un aracına binen 20 yaşındaki model Rachel Hastings'in yazıyı, "Bu en saf şey. Onur'u seviyoruz" notuyla paylaşmasıyla sosyal medya Türk gencini konuşmaya başladı. Onur'a destek verenlerin arasında 29 yaşındaki Amerikalı model ve aktör Nyle Dimarco da vardı. Sosyal medyada Onur'a mesaj atan Dimarco, "Adamım senin aracına binmem gerek, işaret dilinde konuşuruz" derken, Onur, "Kesinlikle yapmalıyız. Londra'ya bir dahaki gelişinde bana mesaj at, şehri birlikte turlayalım" diyerek cevap verdi.





ÇOK MUTLUYUM

Ailesi 30 yıl önce Adana'dan İngiltere'ye giden Onur, Londra'da doğdu. Her yıl Türkiye'ye tatile gelen Onur, yaklaşık 1 ay önce UBER'de şoför olarak çalışmaya başladı. Sosyal medya ve gazetelerde haber olduğunu bir arkadaşının mesajıyla öğrenen Türk genci, mutlu olduğunu yazdı.



Başarılı oyuncu Nyle Dimarco, Londra'ya gittiğinde Onur'la tanışacak.