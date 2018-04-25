Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'ı ağırlıyor.
Trump Macron'u böyle götürdü
Resmi temaslarda bulunmak için bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Beyaz Saray'da ilginç görüntüler verdi.
Etiketler: Beyaz Saray , donald trump , Emmanuel Macron
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