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Trump Macron'u böyle götürdü

Resmi temaslarda bulunmak için bir araya gelen ABD Başkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı 'da ilginç görüntüler verdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve eşi Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi Brigitte Macron'ı ağırlıyor.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:12
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