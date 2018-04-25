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, 'ye sevk edilecek 'lerin üretimine başladı!

'da 'lerin üretimini gerçekleştiren Rosoboroneksport'un başkanı , 'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başlandığını söyledi.

Rusya, Türkiyeye sevk edilecek S-400lerin üretimine başladı!
Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı , 'ye sevk edilecek füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Miheyev, Türkiye için ine başladıklarını ifade etti. "Sözleşmeyi uygulamaya geçtik" diyen Miheyev, şimdilik sevkiyatın başlamadığını kaydetti.

Miheyev "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin 'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:52
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