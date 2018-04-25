Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, cumartesi günü Moskova'da Suriye konulu bir toplantı gerçekleştirecek.

Nisan ayı başında Suriye konulu üçlü zirvesi Ankara'da düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyen üç ülkenin liderlerini, Türkiye, İran ve Rusya'dan 143 basın mensubu takip etmişti

Toplantıda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve geçen yıl Kasım ayında Soçi'de gerçekleşen ilk zirveden bu yana Suriye'de önemli gelişmelerin yaşandığını belirtmişti.

RUSYA İLE ABD KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Washington'ın böyle bir planı olduğunu söylemesine rağmen Suriye'den çıkmaya niyetinin olmadığını iddia etmişti.

SURİYE'YE HAVA SAVUNMA SİSTEM, VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de Esad rejimi hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Suriye'ye yakın gelecekte yeni hava savunma sistemleri gönderileceğini açıkladı.

Bakanlık, ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarını inceleyeceklerini, bunun nedeninin ise Rusya'nın kendi savunma sistemlerini geliştirmek istemesi olduğunu duyurdu.