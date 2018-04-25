Hipnoz etti

İngiltere Kraliyet Ailesi, yeni bebeğin heyecanını yaşarken gündeme Kate Middleton oturdu. Önceki gün üçüncü kez anne olan Cambridge Düşesi'nin kısa sürede doğum yapması ve doğumdan hemen sonra bakımlı bir şekilde basının karşısına çıkması olay yaratttı. Tahtın 2 numaralı varisi eşi Prens William'la doğum yaptıktan 7 saat sonra basın ordusuna poz veren Kate Middleton, güzelliğiyle yine büyüledi. Gazetecilerin karşısına çıkmak için 45 dakikalık bir hazırlık yapan Kate Middleton'ın bu kadar dinç görünmesinde ise hipno doğum (hipnozla doğum) yönteminin etkili olduğu konuşuluyor. Diğer iki çocuğunda da olduğu gibi bu yöntemi tercih eden Kate Middleton, önceki gün sabah 6'da hastaneye giderek 11'i bir geçe doğumu gerçekleştirdi.



HEPSİNDE AYNI YÖNTEM

Uzmanlara göre hipnozla doğum; gevşeme ve nefes teknikleriyle ağrıyı kontrol altına almayı ve bebeğin gelişini annenin hayalinde canlandırarak kolay doğum yapmasını sağlıyor. Bu arada üçüncü bebeğini beş saat bir dakikada dünyaya getiren Düşes Middleton; 2013 yılında oğlu Prens George'u 10 buçuk saatte, 2015'te de kızı Prenses Charlotte'ı sadece 2 saat 34 dakikada doğurmuştu.



Tahtın 2. sıradaki varisi Prens William'ın önceki gün dünyaya gelen oğlu, annesinin kucağında ilk pozunu böyle verdi.



GÜZELLİĞİN BEDELİ: 15 BİN 400 TL

GÖZ KREMİ : 28 POUND

GÖZ ALTI KAPATICISI : 23 POUND

FAR : 15 POUND

DUDAK KALEMİ : 15 POUND

RUJ: 18 POUND

OJE: 10 POUND

SAÇ SPREYİ : 4 POUND

ÖZEL KUAFÖR : 300 POUND

ELBİSE : (Jenny Packham) 1800

POUND AYAKKABI : (Gianvito Rossi) 485

POUND TOPLAM : 2698 pound





Şimdilerde üçüncü bebeğine kavuşan Prens William, bundan 34 yıl önceki bu karede annesi Prens Diana'nın kucağında ve babası Prens Charles'ın yanında.



Kate Middleton, üçüncü bebeğiyle kamuoyu karşısına çıkarken tercih ettiği tarzıyla da eşi Prens William'ın annesi Prenses Diana'ya saygı duruşunda bulundu. Cambridge Düşesi, bundan 34 yıl önce Prens William'ı eşi Prens Charles'le basına tanıtan Diana'yla bir örnek elbise tercihi yaptı.







Cambrıdge Düşesi Kate Middleton, doğumun ardından özel odasında dinlenirken eşi Prens William da 4 yaşındaki oğlu George ile 2 yaşındaki kızı Charlotte'u St Mary's Hastanesi'ne getirdi. Kapıdakı gazeteci ordusunu gören minik Prenses'in onları eliyle selamladığı anlar ise ülkede olay yarattı. henüz 2 yaşındaki Charlotte, bu tavrıyla "Prenses, şimdiden geleceğin kraliçesi olacağını ilan etti" yorumları yaptırdı. Middleton ile William'ı ilk ziyaret edenler arasında 19 Mayıs'ta evlenecek olan Prens Harry ile Meghan Markle da vardı. Markle'ın zayıflamış hali, "Stresten kilo verdi" dedirtti.





Düğünleri için gün sayan Meghan Markle ile Prens Harry, hastaneye el ele geldi.