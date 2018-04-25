Dedikodu kazanı

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da buluştu. Başkanlar görüşme öncesinde eşleri ile birlikte helikopter gezisi yaptı. Helikopterle Beyaz Saray'a inen iki başkan ve eşleri, Beyaz Saray'ın bahçesine bu buluşma anısına bir fidan dikti. Macron'un bu fidanı, 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki Marne Nehri kıyısında savaşırken ölen ABD askerleri anısına o bölgeden getirdiği belirtildi.



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Çiftler daha sonra Beyaz Saray'da akşam yemeğine geçti. Altın kaplama tabaklarda sunulan yemeğin menüsü de basın ile paylaşıldı. Yemek sonrası ikili görüşmelere geçen başkanların Suriye'ye hava operasyonu, Batı ile İran arasındaki nükleer anlaşma gibi kritik başlıkları konuştuğu öğrenildi. ABD, Fransa başta olmak üzere dünya basınında geniş yer bulan buluşma için ise "Dedikoducu Macron, Trump'a neler yetiştirdi?" şeklinde duyuruldu. Macron'un Suriye'ye yapılan hava operasyonu öncesi bölgedeki tüm bilgileri Trump'a vermesi, adının dedikoducu olarak çıkmasına sebep olmuştu.





Macronlar için altın kaplama yemek takımı kullanıldı.