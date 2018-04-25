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karıştı

Almanya karıştı

Teröristlere maddi yardım yaptığı daha önce de belgelenen 'da bir yeni bir skandal daha yaşandı. Terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in bir dönem korumalığını yapan Tunuslu Sami A.'nın 1997'den beri devletten aldığı bin 168 euroluk maaşla Almanya'da yaşadığı açıklandı. Bilgi, aşırı sağcı Almanya için 'nin Sami A. adıyla bilinen adamla ilgili bilgi talebinin ardından eyalet yönetimi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Sosyal medyada trend topic olan bu skandal nedeniyle soruşturma açıldı.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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