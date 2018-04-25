Almanya karıştı

Teröristlere maddi yardım yaptığı daha önce de belgelenen Almanya'da bir yeni bir skandal daha yaşandı. Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in bir dönem korumalığını yapan Tunuslu Sami A.'nın 1997'den beri devletten aldığı bin 168 euroluk maaşla Almanya'da yaşadığı açıklandı. Bilgi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin Sami A. adıyla bilinen adamla ilgili bilgi talebinin ardından eyalet yönetimi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Sosyal medyada trend topic olan bu skandal nedeniyle soruşturma açıldı.