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Ünlü müzisyen 'in ailesi hastaneye dava açtı

da etkisi veren ilaçtan öldüğü açıklanan 'li müzisyen 'in ailesi uygulandığı iddiasıyla hastaneye dava açtı

Ünlü şarkıcının ailesi hastaneye dava açtı

21 Nisan 2016'da da etkisi veren ilaçtan öldüğü açıklanan 'li müzik ikonu 'in ailesi, Walgreens isimli dev eczane zinciri ile aşırı doz uyuşturucu semptomları tedavisinde gerekenin yapılmadığını iddia ettikleri Illinois'daki hastaneye dava açtı.

AP haber ajansının haberine göre cuma günü, Illinois eyaletindeki Cook County mahkemesinde dava açan aile Prince'e uygulandığı iddia etti, buna karşın Trinity Sağlık Merkezi ve eczane yanlış tedavi uygulanmadığını ve sorumluluk kabul etmediklerini açıkladı.

Ölümünden bir hafta önce gerçekleştirdiği Atlanta konseri dönüşü hastaneye kaldırılan Prince tedavisinin ardından taburcu edilmiş ancak 8 gün sonra Minneapolis'teki özel malikanesindeki asansörde 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 16:48
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