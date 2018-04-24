ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

SURİYE

Suriye'yle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Suriye'den çıkmayı çok isteriz, yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız." dedi.

"İRAN'IN PARMAK İZİ VAR"

Açıklamalarıyla İran'ı hedef alan Trump, "Orta Doğu'daki olayların arkasında İran'ın parmak izini görürsünüz." dedi.

"İRAN'A FIRSAT VERMEYİZ"

Trump, "İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyiz." açıklamasında bulundu.

MACRON: TÜRKİYE VE RUSYA İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Rusya ve Türkiye ile bölgesel konuları görüşeceklerini söyledi.

Macron ayrıca, Suriye'deki çözümün kendi sorumluluklarında olduğunu öne sürdü.