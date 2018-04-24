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Trump'dan açıklaması

ABD Başkanı , Emmanuel Macron ile yaptığı ortak basın toplantısında, 'den çekilme kararının arkasında olduklarını, yakında eve döneceklerini söyledi.

Trump yineledi: Yakında eve döneceğiz

ABD Başkanı Trump ve Macron Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

SURİYE
'yle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Suriye'den çıkmayı çok isteriz, yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız." dedi.

"İRAN'IN PARMAK İZİ VAR"
Açıklamalarıyla 'ı hedef alan Trump, "Orta Doğu'daki olayların arkasında İran'ın parmak izini görürsünüz." dedi.

"İRAN'A FIRSAT VERMEYİZ"
Trump, "İran'a 'e ulaşma fırsatı vermeyiz." açıklamasında bulundu.

MACRON: TÜRKİYE VE RUSYA İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, ve ile bölgesel konuları görüşeceklerini söyledi.

Macron ayrıca, Suriye'deki çözümün kendi sorumluluklarında olduğunu öne sürdü.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 20:32
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