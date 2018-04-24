Cezayir mahkemesi, İsrail casusları hakkında karar verdi

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cezayir'in güneyinde yer alan Gardaye kentindeki ceza mahkemesi, İsrail adına casusluk yapmak suçlamasıyla yargılanan sanıklardan Liberyalı bir kişiyi idam, Mali ve Gineli 7 kişiyi ise 10'ar yıl hapis ile 8'er bin dolar para cezasına çarptırdı.

2 YIL ÖNCE DE AYNI CEZAYA ÇARPTIRILMIŞLARDI

Mahkeme sanıkları Kasım 2017'de aynı cezaya çarptırmış ve sanıkların avukatları müvekkillerinin dosyasını istinaf mahkemesine taşımıştı.





Sanıkların mahkemenin kararına itiraz için 10 gün süreleri bulunuyor.

Sanıklar, Cezayir polisinin Aralık 2015'te düzenlediği operasyonda yakalanmıştı ve savcılık sanıkların yanında İsrail adına casusluk yapmakla ilgili belgeler ve iletişim cihazlarının ele geçirildiğini belirtmişti.