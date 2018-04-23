Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Toronto polisi bir süre sonra araç sürücüsünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu.
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