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Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı, 10 kişiye çarpan sürücü kaçtı.

Torontoda araç yayaların arasına daldı
Kanada'nın Toronto kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaya trafiği yoğun olan bir caddede insanların arasına dalan araç, daha sonra olay yerinden kaçtı. Toronto polisi bir süre sonra araç sürücüsünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olayda en az 8 kişin yaralandığını duyurdu.




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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 21:29
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