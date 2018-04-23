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Kate Middleton doğum yaptı

Cambridge Düşesi Kate Middleton,üçüncü çocuğu ve tahtın yeni varisini dünyaya getirdi. Middleton bugün sabah saatlerinde üçüncü çocuğuna doğum yapmak üzere hastaneye götürüldü. Kate Middleton üçüncü bebeğini de oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesindeki Lindo Wing kliniğinde dünyaya getirdi



Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin 3,9 kilo doğduğu duyuruldu.
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 18:04
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