Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin 3,9 kilo doğduğu duyuruldu.
Kate Middleton doğum yaptı
Cambridge Düşesi Kate Middleton,üçüncü çocuğu ve tahtın yeni varisini dünyaya getirdi. Middleton bugün sabah saatlerinde üçüncü çocuğuna doğum yapmak üzere hastaneye götürüldü. Kate Middleton üçüncü bebeğini de oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesindeki Lindo Wing kliniğinde dünyaya getirdi
Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin 3,9 kilo doğduğu duyuruldu.
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