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Kanada'da katliam: 9 ölü 16 yaralı

Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı. 9 kişinin ölüp 16 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Kanadada katliam: 9 ölü 16 yaralı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda 9 kişinin öldüğü 16 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI
Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bu arada Kanada basınında yer alan haberlere göre bazı görgü tanıkları olayda ölenlerin olduğunu iddia etti.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.





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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 21:29
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