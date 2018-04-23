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'deki bir hedefi vurdu

ordusunun, topraklarından ateşlendiği ileri sürülen ve işgal altındaki ne düşen na karşı atışla cevap verdiği bildirildi.

İsrail Suriyedeki bir hedefi vurdu

ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, topraklarından "kazara" atılan bir nun 'deki güvenlik tellerinin bulunduğu bölgenin yakınına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, havan topunun ateşlendiği bölgeyi karşı ateşle vurduğu kaydedildi.

Havan atışından rejiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail egemenliğinin ihlal edilmesine ve sivilleri tehlikeye atacak hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Suriye sınırında bulunan bölgenin ne tür bir silahla vurulduğu hakkında ise bilgi verilmedi.

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssü, 9 Nisan'da 2 savaş uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulmuş, saldırıda 2'si asker, 5'i milis 7 lı ölmüştü. ve İran saldırı nedeniyle İsrail'i suçlamıştı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 18:17
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