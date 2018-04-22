Netanyahu'ya ders verdi

imajını ülkenin heryerine ve dünyaya ilan etti. Binlercemasumun ölüm emrini veren Netanyahu'yaYahudiler de sert tepki göstermeye başladı.Ülke içinde binlerce Yahudi'nin yaptığıprotesto gösterilerine ünlü oyuncudan destek geldi.heryıl başarılı bir Yahudi'ye verilennın 1 milyon dolarlık ödülüalmayacağını dile getirerek bununbir parçası olmayı reddetti. NataliePortman ödülü almama gerekçesiyleilgili olarakdedi.Sosyal medyadan da Portman'a büyükdestek yağdı.