Netanyahu'ya ders verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, 'terörist devlet' imajını ülkenin her yerine ve dünyaya ilan etti. Binlerce masumun ölüm emrini veren Netanyahu'ya Yahudiler de sert tepki göstermeye başladı. Ülke içinde binlerce Yahudi'nin yaptığı protesto gösterilerine ünlü oyuncu Natalie Portman'dan destek geldi. Portman, her yıl başarılı bir Yahudi'ye verilen Genesis Prize Vakfı'nın 1 milyon dolarlık ödülü almayacağını dile getirerek bunun bir parçası olmayı reddetti. Natalie Portman ödülü almama gerekçesiyle ilgili olarak "İsrail'de yaşanan son hadiseler beni olağanüstü derecede rahatsız ediyor.
Bunu görmezden gelemem. Eğer sessiz kalırsam, bu vicdansızlığa ortak olurum. Ödülü de istemiyorum" dedi. Natalie Portman'ın ödülü reddetmesiyle birlikte kurulduğu 2012 yılından beri düzenli olarak yapılan tören bu yıl iptal edildi. Sosyal medyadan da Portman'a büyük destek yağdı.
Bunu görmezden gelemem. Eğer sessiz kalırsam, bu vicdansızlığa ortak olurum. Ödülü de istemiyorum" dedi. Natalie Portman'ın ödülü reddetmesiyle birlikte kurulduğu 2012 yılından beri düzenli olarak yapılan tören bu yıl iptal edildi. Sosyal medyadan da Portman'a büyük destek yağdı.
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