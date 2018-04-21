Tutmayın Trump’ı

ABD lideri Trump, geçen hafta yazdığı Twitter mesajıyla dünyayı altüst etmişti. Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel, yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demiş, hafta sonunda ise beklenen saldırı gelmişti. Harekatın ardından büyük bir mutluluk içinde mesajlar atan Trump, Rusya ile burun buruna gelerek insanlığı adeta 3. Dünya Savaşı'na doğru sürüklemişti.
Putin, ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'ye yaptığı operasyona bir cevap vermemişti.
PUTİN BULUŞMAYA HAZIR
Trump ayrıca İngiltere'deki eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesi üzerine ülkesinden birçok Rus diplomatı sınır dışı etmiş, buna destek vermeyen veya az destek veren Avrupa ülkelerini ise azarlamıştı. Aynı Trump dün ise hiçbir şey olmamış gibi Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün iki liderin telefonda görüştüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Trump, Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Putin'in bu buluşmaya hazır olduğu belirtildi.
VLADIMIR Putin ve Donald Trump için yeni zırhlı limuzin makam araçları geliştirilirken, Putin'in aracının daha önce hazır olacağı bildirildi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un İzvestia gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni limuzini, kısa süre önce bir dizi çarpışma testlerine tabi tutuldu ve testlerden başarıyla geçti. Putin'e ev sahipliği yapacak otomobilin iç dizaynı deri, ahşap ve metalden oluşacak. Cortege/Kortezh projesi dahilinde 4 kişilik bir arka kabini bulunan limuzinin dış tasarımı ise 1989 model ZIL ile Rolls-Royce'un harmanlanmış versiyona oldukça benzetilmişti. Putin'in Mercedes marka son makam aracı ise 8.5 milyon Ruble'ye (560 bin TL) satılığa çıkarıldı. Bu arada Trump'ın 'Canavar' adı verilen yeni aracının ise yaz aylarında hazır olması bekleniyor. The Beast (Canavar) adı verilen limuzin ABD otomotiv devi General Motors tarafından üç yıllık bir çalışmanın ardından üretildi. 8 ton ağırlığındaki otomobilin kapıları 20 santimetrelik zırhlardan oluşuyor. Olası bombalı saldırıda bile içeridekiler yara almıyor.
Putin, ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'ye yaptığı operasyona bir cevap vermemişti.
PUTİN BULUŞMAYA HAZIR
Trump ayrıca İngiltere'deki eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesi üzerine ülkesinden birçok Rus diplomatı sınır dışı etmiş, buna destek vermeyen veya az destek veren Avrupa ülkelerini ise azarlamıştı. Aynı Trump dün ise hiçbir şey olmamış gibi Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün iki liderin telefonda görüştüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Trump, Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Putin'in bu buluşmaya hazır olduğu belirtildi.
VLADIMIR Putin ve Donald Trump için yeni zırhlı limuzin makam araçları geliştirilirken, Putin'in aracının daha önce hazır olacağı bildirildi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un İzvestia gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni limuzini, kısa süre önce bir dizi çarpışma testlerine tabi tutuldu ve testlerden başarıyla geçti. Putin'e ev sahipliği yapacak otomobilin iç dizaynı deri, ahşap ve metalden oluşacak. Cortege/Kortezh projesi dahilinde 4 kişilik bir arka kabini bulunan limuzinin dış tasarımı ise 1989 model ZIL ile Rolls-Royce'un harmanlanmış versiyona oldukça benzetilmişti. Putin'in Mercedes marka son makam aracı ise 8.5 milyon Ruble'ye (560 bin TL) satılığa çıkarıldı. Bu arada Trump'ın 'Canavar' adı verilen yeni aracının ise yaz aylarında hazır olması bekleniyor. The Beast (Canavar) adı verilen limuzin ABD otomotiv devi General Motors tarafından üç yıllık bir çalışmanın ardından üretildi. 8 ton ağırlığındaki otomobilin kapıları 20 santimetrelik zırhlardan oluşuyor. Olası bombalı saldırıda bile içeridekiler yara almıyor.
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