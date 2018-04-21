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Kıyanvalide

Kraliçe 2. Elizabeth, Kraliyet topraklarındaki 53 ülkenin liderlerini Buckingham’da ağırladı. Tüm ’nin hazır bulunduğu akşam yemeğinde yeni gelin ’ın olmaması gözleri Kraliçe’ye çevirdi

Kıyanvalide
Bugün Kraliçe 2. Elizabeth 92 yaşına girerken, hüküm sürdüğü topraklardaki temsilcilerini de bunun anısına bir araya topladı. İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi olan ve kağıt üzerinde Kraliçe'ye bağlı olan 53 ülkenin liderleri 'da buluştu. Kraliçe ise kendi anısına yapılan bu buluşmada, 'nda büyük bir yemek düzenledi. Yemeğe İngiltere Başbakanı Theresa May'den Gana, Kanada, St Kitts Adaları başbakanlarına kadar 53 ülkenin lideri katıldı. de bu büyük şölende tam kadro yer aldı. Konukları Elizabeth ve oğlu karşılarken, torunlar ve de yemeğe ev sahipliği yaptı.



ESKİDEN DE BÖYLEYDİ
Üçüncü çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan yemeğe katılmazken, Mayıs ayında Prens Harry ile evlenecek olan 'ın yokluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Eski Hollywood oyuncusu, yeni gelinin yokluğu ise İngiliz medyası tarafından Kraliçe'ye bağlandı. Meghan'ın aslında Kraliyet içinde çok da istenmediği yazan İngiliz gazeteleri, Kate'in sağlıklı olması durumunda bu yemekte kesinlikle olacağını belirtti. 'i eskiden beridir aileye gelen gelinlere soğuk davrandığını da anlatan İngiliz medyası "Kraliçe, Prens Charles'ın ikinci evliliğinde de aynı şeyleri yapmıştı. Prens'in Camilla Parker ile evliliğine karşı çıkan Kraliçe, yeni gelinine uzunca bir süre kaynanalık yaptı. Onu birçok davete çağırmadı ve hatta nişanlarında bile Camilla ile konuşmamıştı" hatırlatmasını da yaptı.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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