Kıyanvalide

Bugün Kraliçe 2. Elizabeth 92 yaşına girerken, hüküm sürdüğü topraklardaki temsilcilerini de bunun anısına bir araya topladı. İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi olan ve kağıt üzerinde Kraliçe'ye bağlı olan 53 ülkenin liderleri Londra'da buluştu. Kraliçe ise kendi anısına yapılan bu buluşmada, Buckingham Sarayı'nda büyük bir yemek düzenledi. Yemeğe İngiltere Başbakanı Theresa May'den Gana, Kanada, St Kitts Adaları başbakanlarına kadar 53 ülkenin lideri katıldı. Kraliyet Ailesi de bu büyük şölende tam kadro yer aldı. Konukları Elizabeth ve oğlu Prens Charles karşılarken, torunlar Prens William ve Prens Harry de yemeğe ev sahipliği yaptı.
ESKİDEN DE BÖYLEYDİ
Üçüncü çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan Kate Middleton yemeğe katılmazken, Mayıs ayında Prens Harry ile evlenecek olan Meghan Markle'ın yokluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Eski Hollywood oyuncusu, yeni gelinin yokluğu ise İngiliz medyası tarafından Kraliçe'ye bağlandı. Meghan'ın aslında Kraliyet içinde çok da istenmediği yazan İngiliz gazeteleri, Kate'in sağlıklı olması durumunda bu yemekte kesinlikle olacağını belirtti. Kraliçe Elizabeth'i eskiden beridir aileye gelen gelinlere soğuk davrandığını da anlatan İngiliz medyası "Kraliçe, Prens Charles'ın ikinci evliliğinde de aynı şeyleri yapmıştı. Prens'in Camilla Parker ile evliliğine karşı çıkan Kraliçe, yeni gelinine uzunca bir süre kaynanalık yaptı. Onu birçok davete çağırmadı ve hatta nişanlarında bile Camilla ile konuşmamıştı" hatırlatmasını da yaptı.
ESKİDEN DE BÖYLEYDİ
Üçüncü çocuğunun doğumuna sayılı günler kalan Kate Middleton yemeğe katılmazken, Mayıs ayında Prens Harry ile evlenecek olan Meghan Markle'ın yokluğu ise dikkatlerden kaçmadı. Eski Hollywood oyuncusu, yeni gelinin yokluğu ise İngiliz medyası tarafından Kraliçe'ye bağlandı. Meghan'ın aslında Kraliyet içinde çok da istenmediği yazan İngiliz gazeteleri, Kate'in sağlıklı olması durumunda bu yemekte kesinlikle olacağını belirtti. Kraliçe Elizabeth'i eskiden beridir aileye gelen gelinlere soğuk davrandığını da anlatan İngiliz medyası "Kraliçe, Prens Charles'ın ikinci evliliğinde de aynı şeyleri yapmıştı. Prens'in Camilla Parker ile evliliğine karşı çıkan Kraliçe, yeni gelinine uzunca bir süre kaynanalık yaptı. Onu birçok davete çağırmadı ve hatta nişanlarında bile Camilla ile konuşmamıştı" hatırlatmasını da yaptı.
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