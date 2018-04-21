Asıl adı Tim Bergling olan ve "Aviciii" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı yazılı açıklamada, Avicii'nin bugün öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtti.
DJ Avicii öldü bulundu! DJ Avicii kimdir? DJ Avicii neden öldü?
Dünyaca ünlü İsveçli DJ Avicii Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulundu. Müzik dünyasının başarılı isminin ölümüyle ilgili menajeri bir açıklama yaptı. Peki DJ Avicii kimdir? DJ Avicii neden öldü? DJ Avicii'nin en iyi şarkıları nelerdir? DJ Avicii öldü mü? DJ Avicii ne zaman öldü? İşte tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...
Etiketler: Tim Bergling , dj avicii , avicii
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