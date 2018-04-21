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öldü bulundu! DJ kimdir? DJ Avicii neden öldü?

Dünyaca ünlü İsveçli Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulundu. Müzik dünyasının başarılı isminin ölümüyle ilgili menajeri bir açıklama yaptı. Peki DJ kimdir? DJ Avicii neden öldü? DJ Avicii'nin en iyi şarkıları nelerdir? DJ Avicii öldü mü? DJ Avicii ne zaman öldü? İşte tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...

Asıl adı olan ve "i" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı yazılı açıklamada, Avicii'nin bugün öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtti.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 09:49
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