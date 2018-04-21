Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurması, Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı! 16 Nisan referandumu için başlatılan kampanya sürecinde "Evet" propagandalarına izin vermeyen ülkeler, yeniden düğmeye bastı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılacak kampanyaları engellemekte kararlı olduğunu açıkladı. Türkiye'nin; Almanya, Hollanda ve Avusturya'daki Türk toplumlarını kullanmaya çalıştığını ifade eden Kurz, küstah açıklamalarına şöyle devam etti: "Türk seçim kampanyası konuşmalarını burada engellemekte kararlıyım. Eğer Erdoğan veya bakanları Avusturya'da seçim kampanyası planlayacak olursa bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz."
MÜLTECİ SOYGUNU
Avusturya'da geçen yıl kaçak göçe son verme ve mülteciler konusunda daha sert bir tavır vaadiyle iktidara gelen hükümet, göçmenlerin cep telefonlarına el koyma kararı aldı. Kabinede kabul edilen tasarı, kolluk güçlerine, göçmenlerin 840 Euro'ya kadar nakit paralarına el koyma yetkisi de veriyor.
MÜLTECİ SOYGUNU
Avusturya'da geçen yıl kaçak göçe son verme ve mülteciler konusunda daha sert bir tavır vaadiyle iktidara gelen hükümet, göçmenlerin cep telefonlarına el koyma kararı aldı. Kabinede kabul edilen tasarı, kolluk güçlerine, göçmenlerin 840 Euro'ya kadar nakit paralarına el koyma yetkisi de veriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.