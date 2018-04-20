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  1. 35 milyar doları yanlış hesaba yolladı

, ’dan fırkateyn kiralayacak

, ’dan Freem tipi fırkateyn kiralayacak

Yunanistan ve Fransa anlaştı

Kathimerini gazetesinin manşet herine göre, Yunan donanması 2 Fremm tipi fırkateyni 'dan leasing sistemi ile donanmaya katacak.

'ın ekonomisi hala IMF ve AB'nin sıkı denetimi altında olduğundan leasing sistemi (finansal kiralama) kullanıldığı belirtildi. Gazeteye göre 2 yeni fırkateyn Ağustos ayında donanmaya katılacak.

Fırkateynler silah, füze ve tüm teçhizatları ile birlikte Fransa'dan getirilecek. Yıllık kiralama bedelinin ise yaklaşık 100 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yunan Ege'de artan gerginlik sebebiyle hızlı bir şekilde fırkateynlerin kiralanmasına karar verdiği belirtiliyor.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 15:09
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