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Trump, Putin'i 'a davet etti

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı'nın Rus liderle yaptığı telefon görüşmesinde Washington davetini ilettiğini duyurdu. Trump, Putin'e kendisini 'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Putin, ziyaret için hazır.

Trump, Putini Beyaz Saraya davet etti

Suriye'de karşı karşıya gelen, onlarca diplomatı sınır dışı eden dünya devleri ABD ve arasında yeni bir gelişme var.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı 'ın Rusya lideri 'i Washington'a davet ettiğini açıkladı.

Lavrov'un verdiği bilgiye göre, liderler telefonda görüştü ve Trump Putin'e kendisini 'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, muhatabıyla buluşmak için hazır.

Bakanı ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği füzesaldırılarından önce Moskova'nın kırmızı çizgileri Washington'a ilettiğini ve söz konusu saldırılarda kırmızı çizginin geçilmediğini söyledi.

ABD lideri Trump, geçen hafta yazdığı Twitter mesajıyla dünyayı alt üst etmişti. Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demiş, hafta sonunda ise beklenen saldırı gelmişti.

ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın katıldığı saldırılarda üç kimyasal üretim tesisi vurulurken, Rusya üç ülkenin fırlattığı füzelere karşılık vermedi.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 09:32
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