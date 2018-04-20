Suudi Arabistan'ın güneybatısında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki'ye dayandırdığı haberde, ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda Ahmed İbrahim Asiri, Abdullah Gazi eş-Şehri ve Salih Ali el-Ömeri'nin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, emniyet güçlerinin izini bulduğu saldırganlardan 2'sini gözaltına aldığı ancak üçüncüsünün emniyet güçlerine ateş açtığı kaydedildi.

Çıkan çatışmada bir polisin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, saldırganın da etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ölen saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı Bender Muhammed Ali isimli şahıs olduğu ifade edilirken gözaltına alınan diğer 2 saldırganın kimlik bilgileri açıklanmadı.