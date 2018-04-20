Prens Harry, oyuncu Meghan Markle ile nişanlandığından bu yana gözler bu ikilide… Meghan ne giydi?, Meghan nasıl davrandı?, Meghan'ın saçı ve makyajı nasıl olmuş?', Gelinliğini kim dikecek?, Kraliçe seviyor mu?, Kate ile arası nasıl?' gibi sorular uzun zamandır gündemi meşgul ediyor.
Kate Middleton ile Meghan Markle birbirinden nefret mi ediyor?
Yılın düğününe az bir zaman kala, birbiri ardına iddialar da ortalıkta dolaşmaya başladı. Bunlardan biri de Kate ve Meghan'ın aslında birbirlerinden nefret ettikleri.
Prens Harry, oyuncu Meghan Markle ile nişanlandığından bu yana gözler bu ikilide… Meghan ne giydi?, Meghan nasıl davrandı?, Meghan'ın saçı ve makyajı nasıl olmuş?', Gelinliğini kim dikecek?, Kraliçe seviyor mu?, Kate ile arası nasıl?' gibi sorular uzun zamandır gündemi meşgul ediyor.
Etiketler: Kate Middleton , Prens Harry , Meghan Markle , kraliyet , düğün
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