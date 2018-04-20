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ile birbirinden nefret mi ediyor?

Yılın üne az bir zaman kala, birbiri ardına iddialar da ortalıkta dolaşmaya başladı. Bunlardan biri de Kate ve Meghan'ın aslında birbirlerinden nefret ettikleri.



, oyuncu ile nişanlandığından bu yana gözler bu ikilide… Meghan ne giydi?, Meghan nasıl davrandı?, Meghan'ın saçı ve makyajı nasıl olmuş?', Gelinliğini kim dikecek?, Kraliçe seviyor mu?, Kate ile arası nasıl?' gibi sorular uzun zamandır gündemi meşgul ediyor.
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  • 20 Nisan 2018, Cuma 20:13
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