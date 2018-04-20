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Esad rejimi kuşatma alanlarına saldırıyor

Esad rejimi, Doğu Guta'dan sonra Humus ve Şam'da abluka altında tuttuğu bölgeleri ele geçirmeyi hedefliyor. Rejim güçleri, Humus'taki ilerlemesinin muhaliflerce durdurulmasının ardından Yermük kampı bölgesine yöneldi

Esad rejimi kuşatma alanlarına saldırıyor

Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin kuşatmada tuttuğu alanları ele geçirme mücadelesi sürüyor.

Esad rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yönelmişti.

EN SON 14 NİSAN'DA OPERSAYON YAPILDI
Rejim güçleri, Humus'un kuzey kırsalına 14 Nisan'da operasyon başlatmış, 3 gün içinde 6 noktayı ele geçirmişti. Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri muhalif gruplar, söz konusu yerleri geri aldı.

Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen müzakereler sonucu bölgede 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edildi. Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan, 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200-250 bin kişi yaşıyor.

YERMÜK KAMPI BÖLGESİ DE HEDEFTE
Bu arada rejim güçleri, Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Yermük'e dün gece yoğun saldırılar başlattı. Rejim, öncesinde DEAŞ ile kuşatma altındaki bölgeyi boşaltması için müzakereler yapmış ancak sonuç çıkmamıştı. Esad rejimi ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta bölgesini 5 yıllık sıkı kuşatma ve yoğun saldırıların ardından geçen hafta ele geçirmişti.

Halihazırda Şam'da Yermük haricinde Cayrud, Ruhaybah, Dumayr, el Tal, Kanakir, Babila ve Yalda semtleri ile Humus'ta Hola, Telbise, Rastan ve Vaer bölgelerinde halk abluka altında yaşam mücadelesi veriyor.

  • 20 Nisan 2018, Cuma 13:40
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