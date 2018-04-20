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, den rahatsız oldu!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de Olağanüstü Hal koşulları altında yapılacak seçimlerin, ‘adil ve özgür’ olacağına ilişkin endişelerinin olduğunu söyledi.

ABD, erken seçimden rahatsız oldu!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de kararıyla ilgili sorulara cevap verdi.

Nauert, 'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna değinerek, "Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız" dedi.

Süreci çok yakından izlediklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde seçim düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var" diye konuştu.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:03
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