Hatalı transfer Deutsche Bank günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan'ın son haftasında gerçekleştirilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı.
SORU İŞARETLERİNİ ARTTIRDI
Öte yandan bu durum bankanın risk ve kontrol süreçlerine dair soru işaretlerini arttırdı.
Deutsche Bank adına açıklama yapan Charlie Olivier, "Operasyonel hata Deutsche Bank asli hesabı ve Deutsche Bank Eurex hesabı arasında yaşanmıştır. Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir. Bu hatanın neden yaşandığına dair nedenleri dikkatli bir biçimde gözden geçirdik ve tekrarlanmaması için önlemler aldık" dedi.
35 milyar doları yanlış hesaba yolladı
Alman bankası Deutsche Bank'ın geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladığı ortaya çıktı.
Hatalı transfer Deutsche Bank günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan'ın son haftasında gerçekleştirilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı.
Etiketler: Deutsche Bank , banka
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