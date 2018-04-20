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35 milyar doları yanlış hesaba yolladı

Alman 'ın geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladığı ortaya çıktı.

35 milyar doları yanlış hesaba yolladı

Hatalı transfer günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan'ın son haftasında gerçekleştirilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı.

SORU İŞARETLERİNİ ARTTIRDI
Öte yandan bu durum nın risk ve kontrol süreçlerine dair soru işaretlerini arttırdı.

Deutsche Bank adına açıklama yapan Charlie Olivier, "Operasyonel hata Deutsche Bank asli hesabı ve Deutsche Bank Eurex hesabı arasında yaşanmıştır. Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir. Bu hatanın neden yaşandığına dair nedenleri dikkatli bir biçimde gözden geçirdik ve tekrarlanmaması için önlemler aldık" dedi.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 13:42
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