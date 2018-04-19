İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın başından beri Türkiye'nin Afganistan'dan yoğun bir düzensiz göç akımına maruz kaldığını söyledi.

Göç akımının başlamasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afganistan'daki muhataplarıyla görüştüğünü anlatan Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak da Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili iyi bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Bugüne kadar 6 bin 846 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine dönüşlerini sağladıklarını belirten Ayaz, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki 2 hafta içinde ülkesine dönen Afganistanlıların sayısının 10 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu 2 hafta içinde 10 charter uçuşumuz var. Bu hafta Ağrı ile Van'dan 4 charter uçağı kalkacak. Daha sonra Erzurum ve Adana'dan kalkacak uçaklar var. Edirne ve Kırklareli'den ise tarifeli uçuşlar olacak. Afganistan Büyükelçiliği ile konsolosluk yetkilileri de gerekli seyahat belgelerini tarafımıza göndermeye devam ediyor. Geri dönüşler önümüzdeki dönemde artarak devam edecek."

Abdullah Ayaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın Afganistan ziyaretinde ifade ettiği gibi yasal olarak Türkiye'ye gelen Afganistanlıların başlarının üstünde yeri olduğunu ancak düzensiz göçmen olarak gelenlerin ülkelerine güvenli şekilde dönmeleriyle ilgili çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

"TÜRKİYE İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Başbakan Yıldırım'ın Afganistan ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisinin de heyette olduğunu belirten Ayaz, ziyaret kapsamında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulayan Abdullah Ayaz, "Afganistan ziyaretimizde, Türkiye ile Afganistan arasındaki iş birliğin önümüzdeki dönemde devam etmesi yönünde mutabakata vardık. Şu anda bu 2 ülke arasında iyi bir iş birliği var." diye konuştu.

"GÖÇTEKİ SON DURUMU KONUŞMAK İÇİN İRAN'A GİDECEĞİZ"

Ayaz, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden Türkiye'ye geldiklerini dile getirdi.

İran ile son dönemde düzensiz göç konusunda görüştüklerini belirten Abdullah Ayaz, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda İran Göç Genel Müdürü, Genel Müdürlüğümüze bir ziyarette bulundu. Genel olarak göçle ilgili konuları konuştuk. Önümüzdeki dönemde göçteki son durumu konuşmak için İran'a bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Genel Müdürlük olarak düzensiz göç konusunu İranlı mevkidaşlarımızla değerlendireceğiz. Ayrıca yine Bakanlığımızdaki farklı heyetler İran'daki muhataplarıyla da yoğun olarak görüşüyor. Biz şuna inanıyoruz; Afganistan'da yaşananlar ve Afganistan'dan ülkemize gerçekleşen göç, Afganistan, İran ve Türkiye'nin bir krizi değil, bir insanlık krizidir. Esas sorumluluk Afganistan'da 40 yıldır devam eden iç savaşa sebep olan ülkelerdir."

"DUVARLAR SINIR GÜVENLİĞİNİN ALINMASI İÇİN ÖNEMLİ"

Ayaz, sınır güvenliğiyle ilgili yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade ederek, Iğdır'da yapımı devam eden duvar inşasında sona yaklaştıklarını aktararak, "İnşallah bu yıl da Ağrı'da yapılan duvarın bitirilmesi amaçlanıyor. Bu duvarların sınır güvenliğinin alınması adına önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.