Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin bugün bir araya gelerek Suriye hakkında görüşeceği açıklandı.
Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Amerikalı komutanlar, NATO ve Rusya'nın Avrupa'daki askeri etkinliği hakkında da konuşacak.
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