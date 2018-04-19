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ile 'yi görüşecek!

Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı ile üst düzey bir komutanının ’ın başkenti Bakü’de ’yi görüşeceğini açıkladı.

Rusya NATO ile Suriyeyi görüşecek!

Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve 'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin bugün bir araya gelerek hakkında görüşeceği açıklandı.

'dan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Amerikalı komutanlar, NATO ve Rusya'nın Avrupa'daki askeri etkinliği hakkında da konuşacak.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 12:32
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