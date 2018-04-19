;
Yol Durumu
  1. Rusya NATO ile Suriye'yi görüşecek!

'Putin'den satılık ! İşte fiyatı

Seçimi kazanmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye bu ayın başında yapan , gözde nı satışa çıkardı. Araç, 8.5 milyon ruble, yani yaklaşık 560 bin liraya satılacak

Putinden satılık makam aracı! İşte fiyatı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre araç klasik satış yöntemiyle değil, internet üzerinden yeni sahibini bulacak. Rusya'nın en önemli internet şirketlerinden biri olan Auto.ru adlı otomotiv sitesinden vitrine çıkarılan otomobil 15 yaşında. 2003'de Almanya'da özel siparişle üretilen araç, Mercedes-Benz Pullman W220 S600.

15 YILDA 88 BİN KİLOMETRE YOL YAPTI
Araç 15 yılda 88 bin kilometre yol yaptı. Bu da dünyayı iki kez dolaşmak anlamına geliyor. Auto.ru'nun satış ilanında Rusya Devlet Başkanı bu arabayla bir çok resmi toplantılara gitti" denildi.

Aracı diğerlerinden ayıran ise zırh yapısı. B7 seviyesinde koruma sistemine sahip araç, dünyanın en iyi korunan devlet başkanlarından Putin'in bir önceki makam otomobiliydi. B7 seviyeli makam araçları ABD Başkanı'ndan Papa'ya bir çok kişinin garajında yer aldı.

Etiketler: ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe 13:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ