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İsyan ediyo'Rus'!

-Moskova arasındaki kriz, spora da yansıdı. İngiliz yetkililer, futbolculara ‘dan uzak durun’ uyarısını yaptı. Casuslukla suçlanan Ruslar isyan bayrağını açtı. yıkıldı

İsyan ediyoRus!
Londra'da Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi ile Rusya ve İngiltere karşı karşıya geldi. 2 ülke arasında yaşanan kriz tırmanışa geçti. Gerilim, spor dünyasında da patlak verdi. İngiliz yetkililer, "'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İngiliz futbolcular, Rus kadınların ilgisi altında olacak. Birisi bu tuzağa düşerse önemli bir maç öncesi şantaj malzemesi vermiş oluruz" diyerek sporcuları ikaz etti. Bu açıklama Ruslar'ın tepkisini çekti.


, Rusya tarafından zehirlendiği iddia edilen Skripal olayının ardından potansiyel casus ilan edildiklerini söyleyerek 'ye tepki gösterdi. İngiliz futbolculara yönelik "Rus kadınlardan uzak durun" uyarısı, da da ses getirdi. Özellikle erkek kullanıcıların yorumları ilginçti:


​Haydaaaa yazık İngilizler'e...
Ben ajan majan dinlemem, affetmem...
Böyle tuzağa kurban olayım!
Rus kızları da İngilizler'e bayılıyordu...
İşleri güçleri algı bunların.
Dünya Ruslar'a, Ruslar Putin'e hasta.
Ajan majan anlamam. Ruslar'ın hakkını yedirmem!
Keşke bizde gideydik.
Uzak durmak mı asla!
İngilizler bu kızları görünce zaten maçı unutur.
Ajan, bir futbolcudan hangi devlet sırrını öğrenebilir?
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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