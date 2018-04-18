ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği harekat, İngiltere Başbakanı Theresa May'i zor duruma düşürdü. İngiliz muhalefeti tarafından sert bir dille eleştirilen May, tepkilere cevap verdi. ABD Başkanı Donald Trump'a köpeklik etmekle suçlanan İngiltere Başbakanı, harekatın düzenlenmesiyle birçok insanın ölümden kurtarıldığını savundu. Başbakan May, "Ben Trump'ın fino köpeği değilim. Suriye'yi vurmasaydık daha fazla insan ölecekti. Biz doğru olanı yaptık. Trump'ın istediği için orada değildik" diye konuştu. Theresa May, Suriye harekatına katılarak iç politikada elini güçlendirmeye çalışmakla da suçlanıyordu. İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn de, Başbakan Theresa May'i Suriye'ye yönelik saldırıyla ilgili olarak 'Trump'ın peşinden gitmekle' suçladı.
Trump’ın fino köpeği değilim
Etiketler: Theresa May , trump , Başbakan , Suriye , İngiltere , Fransa , ABD , fino köpeği
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.