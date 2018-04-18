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’ın değilim

Trump’ın fino köpeği değilim
ABD, ve 'nin 'ye yönelik düzenlediği harekat, İngiltere ı 'i zor duruma düşürdü. İngiliz muhalefeti tarafından sert bir dille eleştirilen May, tepkilere cevap verdi. Başkanı Donald 'a köpeklik etmekle suçlanan İngiltere Başbakanı, harekatın düzenlenmesiyle birçok insanın ölümden kurtarıldığını savundu. Başbakan May, "Ben Trump'ın değilim. Suriye'yi vurmasaydık daha fazla insan ölecekti. Biz doğru olanı yaptık. Trump'ın istediği için orada değildik" diye konuştu. Theresa May, Suriye harekatına katılarak iç politikada elini güçlendirmeye çalışmakla da suçlanıyordu. İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn de, Başbakan Theresa May'i Suriye'ye yönelik saldırıyla ilgili olarak 'Trump'ın peşinden gitmekle' suçladı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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