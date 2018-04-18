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Starbucks 8 bin mağazasını geçici kapatıyor

Geçen perşembe ülkedeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi Amerikalı tutuklanmış, olay protestolara ve sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.Eğitim nedeniye 29 Mayıs Salı günü Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla mağazasının kapalı olacağını belirtti

Starbucks 8 bin mağazasını geçici kapatıyor

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla mağazasının 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra "ırkçılık ön yargısı" eğitimi için kapalı olacağını duyurdu.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, kararla ilgili olarak, "mağazalarda ayrımcılığı önleyici ırkçılık ön yargısı eğitimi verileceği" bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eğitimin şirketin 175 binden fazla çalışanını kapsayacağı bilgisine yer verildi.

İKİ SİYAHİ AMERİKALI TUTUKLANMIŞTI
Geçen perşembe günü ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi Amerikalı "izinsiz giriş" iddiasıyla tutuklanmıştı. Olayın ardından söz konusu mağazanın önünde protestolar yaşanmış, olay sosyal medyada geniş tepki toplamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Kevin Johnson, "Son birkaç günü Philadelphia halkını dinleyerek, neleri yanlış yaptığımızı ve bunları düzeltmek için neler yapmamız gerektiğini öğrenerek geçirdim." ifadelerini kullandı.

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 09:42
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