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İki yüzlü otel!

’da prenslerin gözaltında tutulduğu ve hapishaneye çevrilen Ritz i, Riyad ’e ev sahipliği yaptı

İki yüzlü otel!
Suudi Arabistan'da Amerikan sistemi hızla yerleşti... Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın göreve gelmesiyle birlikte Washington'ın emrine giren Arabistan'da yüzlerce yasak kalktı. Riyad Fashion Week ise, değişimin zirvesine çıktı. Ancak bu moda organizasyonunun ilginç bir detayı vardı. 19 prensin tutuklandığı ve hapishaneye çevrilen başkent Riyad'daki lüks Ritz-i'nde gerçekleşen defileye onlarca ünlü marka katıldı. Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli dahil dünyaca ünlü markaların sergilendiği etkinliğe Brezilya, Lübnan, Rusya ve ABD'li tasarımcılar da akın etti. New York Times gazetesine konuşan bir Suudi gözlemci, "Kadınlar yıllardır parlayacakları anı bekliyordu" yorumunu yaptı. , ve Milan'daki moda haftalarından farklı olarak, Riyad'da 10-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen defilelere sadece kadın izleyiciler katılabildi. Amerikan New York Times muhabiri Elizabeth Paton, "Şişmiş egolar ve tavana değen topuklarla dolu sürreal bir deneyim Riyad'a pek uğramadı. Ancak farklı bir güne uyanan başkent harikaydı" dedi. Etkinliğin resepsiyonuna erkekler ve kameralar alındı ama defile yürüyüşlerine sadece kadınlar girebildi. Dışarıda fotoğraf çektirmek ve sosyal medyada paylaşım yapmak da yasaktı.



Bu özel defile için Avrupa ve ABD'den birçok ünlü makyaj uzmanı Riyad'a gitti.



Birkaç ay önce hapishane olan Ritz Carlton Otel'i, renkli saatlere ev sahipliği yaptı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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