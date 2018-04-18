Amerikan gazı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik Mart ayında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili incelemelerini tamamladı. KSYÖ, "zehirli kimyasalın mahiyetine dair İngiltere tarafından elde edilen bulguları doğruladığını" duyurdu. Ancak Rusya, OPCW'nin taraflı rapor hazırladığını belirterek bu kararı kabul etmediğini açıkladı. Ortalığı sarsan sonuçlar ise İsviçre'den geldi. OPCW'ye gelen 4 raporun üçünde saldırıda Rus yapımı Noviçok kimyasalı kullandığı belirtilirken, İsviçre'den bağımsız bir laboratuvar örneklerde BZ Toxin bulunduğunu açıkladı. İddianın bu kadar güçlü olmasının nedeni ise BZ Toxin'in ABD laboratuvarlarında askeri amaçlı olarak üretilmesi oldu. ABD'nin ordu kullanımı için ürettiği gazın aynı zamanda İngiltere'de üretildiği ve başka bir yerde üretilmediği belirlenirken, bu kimyasalın NATO envanterinde de olduğu ortaya çıktı. Envanterde 'engelleyici gaz' olarak sınıflandırılan BZ Toxin, ölümcül olarak tanımlanmıyor. İnsanların belirli süre boyunca ya fiziksel aktivitelerini blokluyor ya da belirli aktiviteleri yapmasını kısıtlıyor.
Skripal ve kızının zehirlenmesi neredeyse dünyayı savaşın eşiğine getirdi...
Skripal ve kızının zehirlenmesi neredeyse dünyayı savaşın eşiğine getirdi...
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