Suriye ve İran medyasına göre, füzeler hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Sputnik'te yer alan habere göre; füzelerin nereden geldiğinin ve nereyi hedef aldığının ise henüz belirlenmediği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" derken, füzenin kaynağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Reuters'ın aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD'nin bir askeri eylemi olmadığını belirtti.

Arap medyasından yerel kaynaklar, Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının göründüğünü ifade etti.

Bazı yerel basın kaynakları da, füzelerin Suriye'ye Lübnan'ı geçerek ulaştığını belirtti. Saldırının 13 Nisan tarihinde ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının üzerine gelmesi dikkat çekti.