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'' için tarih verdi

, iddialarını araştırmak üzere ülkeye gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü () heyetinin Çarşamba günü 'ya erişimine izin verileceğini açıkladı.

Rusya Duma için tarih verdi

Heyet 'ye Cumartesi varmış fakat o günden beri 'ya gitmelerine izin verilmemişti. Suriye ve , bölgede herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini savunuyor.

'deki ABD temsilcisi, Rusya'nın bu süreçte delillerle oynayabileceği uyarısında bulunurken BBC'nin Hardtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" dedi.

OPCW görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda bölgede kalıntısı bulunup bulunmadığını açıklayacak.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 09:12
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