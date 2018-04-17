AB ilerleme raporu açıklandı

2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu hazırlayan Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Suriyeli mülteciler konusunda yürütülen işbirliği haricinde, insan hakları, basın özgürlüğü, yargı özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda giderek kötüleştiği değerlendirmesini yapacağı ifade edilmişti.

Bugün rapor ilk defa Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmermans tarafından sunuldu.

OHAL'E SON VERİLSİN

Avrupa Komisyonu'nun 2018 Türkiye raporunda, OHAL kapsamında alınan önlemlerin orantısız olduğu belirtilirken, parlamentonun yasama işlevinin kısıtlanmış ve muhalif grupların barışçıl toplantılarının yasaklanabilmesi için idarenin yetkilerinin artırılmış olması örnek gösterildi ve darbe girişimiyle başlayan OHAL uygulamasına en kısa sürede son verilmesi istendi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar 'orantısız' bulunarak eleştirildi ve bunun düzeltilmesi için Avrupa Konseyi ile işbirliği çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE AB'DEN UZAKLAŞTI

AB Komiseri Johannes Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı."açıklamasında bulunurken, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük ilerleme kaydettiği de belirtildi ve çabası 'olağanüstü' şekilde tanımlandı.

Türkiye'nin stratejik bir komşu olduğu ve ortak çıkar alanlarında birlikte çalışmayı sürdürecekleri söylendi.

MÜLTECİ ÇALIŞMALARI

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporunda şu ifadeler yer aldı:

- Türkiye AB'den dev adımlarla uzaklaştı.

-Mülteci konusunda yapılan çalışmalar olağanüstü.

-Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini şiddetle kınıyor.

-Türkiye'nin, hukuk devleti ve temel haklar alanlarında olumsuz eğilimi tersine çevirmesi gerekli.

VİZE MUAFİYETİ

Aynı zamanda, Türkiye'nin vize muafiyeti önerisinin değerlendirileceği de raporda yer aldı.

ÜYELİK MÜZAKERELERİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı.