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, ve 'dan dikkat çeken adım

Yollar ve Kentsel Kalkınma Bakanı Abbas Akhoundi, İran, ve arasında transit yol ve bölgesel nakliye koridoru açılacağını söyledi.

Türkiye, İran ve Pakistandan dikkat çeken adım
ziyareti ile ilgili açıklamalardan bulunan Yollar ve Kentsel Kalkınma Bakanı Abbas Akhoundi, İran, Pakistan ve arasında transit yol ve bölgesel nakliye koridorunun açılacağını kaydetti. , komşularıyla olan bütünleşme ilişkisini genişletmenin Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından sıkı bir şekilde vurgulandığını belirtti.

"ÜÇ TARAFLI BİR TRANSİT HATTI BAŞLATMAYA KARAR VERDİK"
İran ile Pakistan arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapıldığını ifade eden Akhoundi, "İki ülke kara, hava, deniz ve demiryolu alanlarında adil ilişkiler kurduklarından beri iki ülkenin sorumlu yetkilileri bu alanlardaki karşılıklı ilişkileri genişletmek ve geliştirmekle ilgileniyor. Bu konuda yapılan koordinasyon ile İran, Pakistan ve Türkiye üç taraflı bir transit hattını başlatmaya karar verdi" dedi.

Bakan Akhoundi, "Pakistan, Lahor, Quetta ve İslamabad kentlerinde iyi havalimanlarına ev sahipliği yapıyor ve Pakistan'ın dini ve kültürel turistlerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne gitmesi için çok fazla kapasite ve potansiyel var. Dahası İran ve Pakistan arasında bölgesel uçuşun tekrar başlatılması gerektiği, böylece Pakistanlı yolcuların Chabahar, Zahedan, Iranshahr ve Zabol'a rahatça gidebilecekleri konusunda anlaşmaya varıldı" açıklamasında bulundu..
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 17:15
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