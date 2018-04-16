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Trump'tan ve 'ya: Bu kabul edilemez

ABD Başkanı , "ABD leri artırırken, ve para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

Trumptan Çin ve Rusyaya sert eleştiri

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ve 'i para birimlerinin değeriyle oynamakla itham etti.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
"ABD leri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunan Trump'ın yorumunun, ABD Hazine Bakanlığının uluslararası para birimleri hakkındaki yeni raporundan birkaç gün önce gelmesi dikkati çekti.

Başkan Trump, başkanlık seçimlerinden önce de özellikle Çin hakkında benzer açıklamalarda bulunmuştu. Buna karşın, ABD Hazine Bakanlığı geçen yılın nisan ayında yayınladığı para birimleri raporunda, Çin'i " manipülatörü" olarak nitelememişti.

Başkan Trump, seçim kampanyasında verdiği sözlere uymayan bu kararı, Çin'in bir süredir döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanısıra 'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için aldığını açıklamıştı.

YENİ RAPOR CUMA GÜNÜ YAYINLANACAK
ABD Hazine Bakanlığının uluslararası para birimleri hakkındaki yeni raporunu cuma günü yayınlaması bekleniyor.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 20:12
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