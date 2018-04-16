Dünyayı şaşırtan adam öldüğünde tam 256 yaşındaydı...
Modern hayatta, sağlık reformlarının yapılması ve birçok hastalığa çözüm bulunmasıyla ortalama insan ömrü 80 yıl diye bilinir ancak Çinli dövüş sanatları ustası Li Ching-Yuen'in hayatı bunun aksini iddia eder cinsten...
'Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Şeçuan (Sichuan) köyünde doğmuş.
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Tipik amerikan diyeti!Hiç uzak degiller!
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