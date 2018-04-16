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Tam 256 yıl yaşayan adamın sırları

hayatta, sağlık reformlarının yapılması ve birçok hastalığa çözüm bulunmasıyla ortalama insan ömrü 80 yıl diye bilinir ancak Çinli dövüş sanatları ustası Li Ching-Yuen'in hayatı bunun aksini iddia eder cinsten... şaşkına çeviren adam öldüğünde tam 256 yaşındaydı. İşte onun a sırları

şaşırtan adam öldüğünde tam 256 yaşındaydı...

hayatta, sağlık reformlarının yapılması ve birçok hastalığa çözüm bulunmasıyla ortalama insan ömrü 80 yıl diye bilinir ancak Çinli dövüş sanatları ustası Li Ching-Yuen'in hayatı bunun aksini iddia eder cinsten...

'Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Şeçuan (Sichuan) köyünde doğmuş.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 16:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Rumiz Rumiz

Tipik amerikan diyeti!Hiç uzak degiller!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.04.2018 17:36
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