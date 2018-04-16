Özbekistan ve Tacikistan arasında 26 yıl sonra otobüs seferleri

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin büyük şehirleri arasında mayıs ayından itibaren otobüs seferleri başlayacak.

Bakanlık açıklamabında, Tacikistan'ın Duşanbe şehrinden Özbekistan'ın Denav ve Termez şehirlerine, Hocand şehrinden Taşkent ve Fergana, Pancıkent şehrinden Semerkant ve Buhara, Şaartuz'dan Termez'e, İsfara ve Kanibadam'dan da Kokand, Andican, Namangan ve Fergana şehirlerine düzenli otobüs seferlerinin başlatılacağı duyuruldu.

Özbekistan ile Tacikistan arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ve tartışmalı sınır noktaları nedeniyle uzun yıllardır süren gerginlik Şavkat Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından azalmış ve ikili ilişkiler normalleşme sürecine girmişti.

Tacikistan'da 1992 yılında iç savaşın başlamasının ardından iki ülke arasındaki otobüs ve uçak seferleri durdurulurken, geçen sene 25 yıl aradan sonra iki ülke başkentleri arasında yeniden uçak seferleri başlatılmıştı. İki ülke arasında daha önce kapatılan 10 sınır kapısı geçen ay yeniden faaliyete açılırken, taraflar arasındaki tren seferleri de uzun bir aradan sonra geçen ay yeniden başlatılmıştı.

Geçen ay ayrıca, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak 30 gün boyunca vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan uygulama yürürlüğe girmişti. Ay başında Tacikistan 9 yıl aradan sonra Özbekistan'a yeniden elektrik ihraç etmeye, Özbekistan da Tacikistan'a doğalgaz vermeye başlamıştı.