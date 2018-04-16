FETÖ yıkama

Metin BURMALI

papaz Andrew Craig Brunson, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra tutuklandı. Hem FETÖ hem de PKK adına faaliyetler yürüttüğü saptandı. ABD'li papaz Brunson ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Brunson ve ekibinin Hristiyan olmak için Diriliş Kilisesi'ne gidenleri iki aylık eğitimden geçirdiği saptandı. Brunson'ın özellikle hedefleri doğrultusunda kendisine itaat edecek Suriyeli YPG üyesi katillere özel ilgi gösterdiği saptandı. Papaz Brunson'un vaftiz törenleri için "Manevi oğlum" dediği ve PKK militanı olduğu belirlenen Mehmet Ö. ile birlikte hareket ettiği anlaşıldı. İkilinin, İzmir Kent Ormanı'nda kilise cemaati ile bir araya gelip, İzmir Körfezi'nin en tenha alanlarında vaftiz törenleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu törenler, fotoğraf kareleriyle tek tek kanıtlandı. Mehmet Ö. ve yardımcılarının, günahlarından arınmak isteyenleri özel tören kıyafetleri ile denize sokup çıkardıkları da tespit edildi.Brunson'ın eşi Norine Lyn'in de yer aldığı vaftiz törenleri sonrasında, Protestanlar'ın Tanrı'ya ibadet anlayışları gereği olarak Diriliş Kilisesi cemaati üyelerinin, müzik eşliğinde dans edip dualar ettikleri, bu şekilde kurtuluşlarını kutladıkları ifade edildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest bırakılmasını talep ettiği, İzmir Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Papazı Andrew Craig Brunson için hesap günü geldi çattı. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiası ile 35 yıla kadar hapsi istenen Papaz Brunson, bugün ilk kez İzmir'de hakim karşısına çıkacak. Papaz Brunson güvenlik nedeni ile Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü'nde özel olarak hazırlanan bin kişilik mahkemede savunma yapacak.Rahip kılığıyla ülkemizde faaliyet gösteren Amerikan ajanları, dağdan indirdikleri PKK'lı teröristleri denize sokarak sözde vaftiz töreni düzenledi.